 

Житель Мариуполя объяснил негативное отношение горожан к националистам

18.04.2022, 7:10, Новости дня
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Боевики нацбатальона «Азов» (против участников незаконного вооруженного формирования в РФ возбуждены уголовные дела) не пользовались уважением населения Мариуполя, рассказал житель города Михаил.

«Их никто не любил. Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они националисты. Не то слово. Нацисты», – приводит слова жителя города РИА «Новости».

Он уточнил, что голосовал за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», один из лидеров которой – Виктор Медведчук.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что СК проверит сведения американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых мирных жителей Мариуполя после отступления нацбатальона «Азов».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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