Комета диаметром 130 километров летит к центру Солнечной системы: видео

Комета под названием C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна обладает самым большим ядром, которое когда-либо удавалось наблюдать ученым. В поперечнике его диаметр составляет 130 километров, а масса – около 500 триллионов тонн. Как подсчитали астрономы NASA, запечатлевшие летящую комету с помощью телескопа, масса ее ядра чуть ли не в сто тысяч раз превышает вес аналога, находящегося в данный момент ближе к Солнцу.

Гигантское небесное тело летит к центру Солнечной системы, его скорость – около 35 тысяч километров в час. Наиболее близко к центру комета окажется примерно в 2031 году. Ученые уверены, что столкнуться с Землей она не может и даже к Солнцу комета не подлетит ближе, чем на 1,6 миллиардов километров.