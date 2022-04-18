 

Комета диаметром 130 километров летит к центру Солнечной системы: видео

18.04.2022, 5:50, Разное
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Комета под названием C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна обладает самым большим ядром, которое когда-либо удавалось наблюдать ученым. В поперечнике его диаметр составляет 130 километров, а масса – около 500 триллионов тонн. Как подсчитали астрономы NASA, запечатлевшие летящую комету с помощью телескопа, масса ее ядра чуть ли не в сто тысяч раз превышает вес аналога, находящегося в данный момент ближе к Солнцу.

Гигантское небесное тело летит к центру Солнечной системы, его скорость – около 35 тысяч километров в час. Наиболее близко к центру комета окажется примерно в 2031 году. Ученые уверены, что столкнуться с Землей она не может и даже к Солнцу комета не подлетит ближе, чем на 1,6 миллиардов километров.



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