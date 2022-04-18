Эксперт оценил влияние заявлений Запада о дефолте РФ на курс рубля

Если западные страны объявят о дефолте в России, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у РФ есть, это не отразится даже на курсе рубля, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Переславский напомнил, что со стороны Запада блокируются возможности для платежей. Он подчеркнул, что эта история – просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан, передает РИА «Новости».

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров», – отметил эксперт.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что санкции Запада якобы приведут к дефолту в России, назвав банкротство страны «вопросом времени». В свою очередь зампредседателя СБ Дмитрий Медведев отметил, что дефолт РФ по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, причем не только моральным, но и, вполне вероятно, материальным. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Запад пытается спровоцировать дефолт в России, перекрывая возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги.

Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.

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