Темпы роста ВВП Китая в первом квартале составили 4,8%

ВВП Китая вырос в первом квартале текущего года на 4,8% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

«ВВП в первом квартале достиг 27,018 трлн юаней (около 4,26 трлн долларов), увеличившись на 4,8% в годовом выражении», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

В документе отмечается, что нынешний показатель на 1,3 процентного пункта выше по сравнению с последним кварталом 2021 года. Статистическое управление констатировало, что в первые три месяца текущего года экономика столкнулась с «все более тяжелой и сложной международной средой и частными вспышками [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 внутри страны». При этом в сельском хозяйстве ВВП вырос на 6% в годовом выражении, в промышленности – на 5,8%, а в сфере услуг – на 4%.

Правительство КНР установило целевой показатель роста ВВП страны на 2022 год на уровне «около 5,5%».

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