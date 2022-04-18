Мнение: Безлер в Бердянске

Безлер в Бердянске.

Из живых героев событий 2014 не хватает только "Хмурого" и "Стрелка".

PS. И хорошая новость вечером пришла. В Мариуполе ликвидирован украинский военный преступник полковник Баранюк, который командовал 36-й обрмп. Баранюка и его подельников ликвидировали в ходе ночной засады во время попытки сбежать с завода имени Ильича. Видео ликвидации тут https://t.me/boris_rozhin/43121 Вместе с Баранюком было убито еще 50 человек, включая часть руководства бригады. 42 человека были взяты в плен. Отличная работа.

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