К чему снится беременность

К чему снится беременность по соннику Миллера

Американский психолог Густавус Миллер призывал обращать внимание на то, кому приснилось интересное положение. Если девушке, наяву не ожидающей скорого пополнения, то такой сон предсказывает разлад с возлюбленным. Когда беременность снится девственнице, в жизни ее могут ждать события, которые опорочат ее честь. Если же сон приснился беременной женщине, то наяву ее ждут удачные роды.

К чему снится беременность по соннику Ванги

Знаменитая провидица считала, что беременность во сне – всегда хороший знак. Замужняя женщина столкнется с радостным событием, а если увидит себя в интересном положении со стороны, то наяву есть вероятность, что в скором времени сама станет матерью. Если же во сне вы наблюдаете беременность незнакомой женщины, то в жизни вас ждет неожиданная прибыть.

К чему снится беременность по соннику Фрейда

Прославленный психолог связывает беременность во сне с интересным положением наяву. В то же время такой сон может говорить о том, в подсознании женщину не удовлетворяют ее отношения со второй половинкой, и в будущем она встретит того, кто оправдает ее ожидания. Если же мужчина увидел себя беременным, то это знак того, что он готов обзавестись потомством.

К чему снится беременность по соннику Лоффа

Толкователь снов считал, что, если интересное положение увидела девушка с насыщенной половой жизнью, то наяву у нее не будет проблем с менструальным циклом. Если же беременность приснилась мужчине, то в жизни он испытывает неуверенность в себе и переживает о том, получится ли у него завести семью в будущем.