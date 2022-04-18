 

Общественный проект «Трибунал» разоблачил националиста ВСУ

18.04.2022, 4:22, Новости дня
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Общественный проект «Трибунал» привел данные военнослужащего ВСУ Олега Котенко, который занимался координированием огня по российской технике.

«[Котенко] принимал активное участие в Майдане (был комендантом третьей сотни, эта же сотня была на блокировании Дома Профсоюзов в Одессе)», – говорится в Telegram-канале проекта.

Кроме того, он также проводил агитационную работу в Славянске, как представитель Майдана. Отмечается, что Котенко ранее был судим.

Ранее появились сообщения о том, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.

Напомним, в РФ открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего юридического процесса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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