 

Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться

18.04.2022, 4:22, Новости дня
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Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.

По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш…Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».

Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. 

В пятницу ВС РФ и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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