Экс-президент Чехии заподозрил европейцев в «ненависти к России»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz высказал предположение, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».

Бывший президент Чехии отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев. «Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», – приводит слова Клауса РИА «Новости».

Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации РФ на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то – плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», – отметил бывший президент Чехии.

Клаус подчеркнул, что «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и РФ должны сесть за стол переговоров как можно скорее», – заключил чешский политик.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

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