 

Экс-президент Чехии заподозрил европейцев в «ненависти к России»

18.04.2022, 4:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz высказал предположение, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».

Бывший президент Чехии отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев. «Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», – приводит слова Клауса РИА «Новости».

Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации РФ на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то – плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», – отметил бывший президент Чехии.

Клаус подчеркнул, что «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и РФ должны сесть за стол переговоров как можно скорее», – заключил чешский политик.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Основатель Alibaba назвал последствия пандемии коронавируса

17.12 / Путин: Запасов пресной воды в Крыму достаточно

30.03 / Жена мэра Томска признала вину в нападении на силовика

11.08 / Олег Ляшко признал ошибкой поздравление Лукашенко с победой на выборах

26.08 / Российские ученые создали «видящий» людей под снегом прибор

29.09 / Назван выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион

25.12 / Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

31.01 / Экономика: РФ совершила прорыв в малой авиации

17.11 / “Сорвем глотку”. Зеленский отреагировал на победу украинских футболистов в отборе на чемпионат мира 2022

14.02 / “Слова вырваны из контекста”. В МИД прокомментировали заявление Пристайко об отказе Украины от вступления в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика