Мнение: О встречном ультиматуме Путина Европе… Вот это — настоящий шок!



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А теперь — серьёзно. Зачем на самом деле канцлер Австрии Карл Нехаммер поспешно прилетел в Москву после визита в Киев? Почему его встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла даже без переводчика? И почему «посланец Объединённой Европы» выглядел таким взволнованным на кратком брифинге после переговоров?

Ответ на эти вопросы может… шокировать.

Совершенно очевидно, что австрийский политик прилетел в Ново-Огарёво не с приглашением от Владимира Зеленского посетить «мать городов русских» и немножко поговорить — это предложение заведомо не встретило у российского лидера ни малейшего энтузиазма. С точки зрения санкций — ситуация и аховая, и патовая. Что Европа свои рестрикции не отменит, и школьнику понятно. Что на самые крайние меры идти пока не готова, не менее ясно. Согласовывать гуманитарные коридоры — не уровень президента. Тогда — зачем?

Есть «лайт-версия». Мол, австрияк приезжал говорить о газе. Не все в #ЕС готовы отказаться от поставок «голубого топлива» из России в обозримой перспективе. Австрия — так точно не в ближайшие годы. А потому нужно, мол, понять, насколько серьёзно «наглое требование» Москвы платить за газ рублями, которое помножает на ноль все детально проработанные европейские #санкции. Но говорить об этом открыто сейчас некомильфо. Официально, конечно, заявлено желание «не поддаваться на газовый шантаж Путина». Официально, время, когда Россия могла «шантажировать» Евросоюз поставками энергоносителей, прошло. Но так легко говорить, когда не ты отвечаешь, будет ли газ в плите и ток в розетке у миллионов твоих избирателей. А в realpolitik есть свои нюансы, обсуждать которые лучше тет-а-тет.

Похоже, обсудили и пришли к выводам, даже несмотря на милостивое разрешение:

Результат налицо.

Но есть и «хард-вариант». Вообще неафишируемый. Несколькими днями ранее один очень близкий к Владимиру Путину околокремлёвский источник пошёл на беспрецедентный уровень откровенности. Он просто назвал некоторые вещи «своими именами». Так как их видят в Кремле. Мол, нынешние #санкции — это прямая попытка Запада «радикально ослабить наше государство и вызвать недовольство её (так в источнике — А.Н.) властями в целях их последующего смещения». Да, изнутри кремлёвской стены именно так видят.

И дело не в разнице взглядов с Вашингтоном и Брюсселем. А в том, каким может быть российский ответ на эту недвусмысленную «угрозу» нынешней власти. Здесь источник тоже беспрецедентно «откровенен»:

Ничего не напоминает?

Да, конечно. Ассоциация находится быстро: «Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая “красная черта”, о которой неоднократно говорили. Они её перешли» © Что началось после этих слов — общеизвестно.

Но дело ещё в том, что все эти подчёркнутые фразы про «акт агрессии против России», «угрозу существованию государства», «войну», «право на индивидуальную и коллективную оборону» и т.п. словно бы взяты из одного источника. Из документа под названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Из той его части, которая перечисляет основания для применении ядерного оружия при отсутствии прямой ядерной атаки на Россию. Для полного «букета» не хватает только применения против РФ обычных вооружений. А так все составляющие для «ответно-превентивного удара» перечислены в том самом твите.

Намёк очень тонкий и очень прозрачный. Устоять было невозможно.

Вот и сорвался с места поспешно австрийский канцлер, желая лично посмотреть в глаза Владимиру Путину. Желая сесть «друг напротив друга, смотреть в глаза и говорить об ужасах войны». Иначе как понять, блефует визави, либо нет?

Ибо один раз уже оказалось, что Владимир #Путин не блефует. Интересно, что в его глазах увидел европейский посланник теперь? Не отрицательный ли ответ на поставленный выше вопрос?

И не вот это ли увиденное ли так его обескуражило?

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