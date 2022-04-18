Самоисполняющееся пророчество Ксюнделя – Личное мнение

Ксюндель продолжает позориться, выясняя отношения с бывшим мужем.



Фото: Соцсети

Видно, что Курбанчик её до сих пор цепляет.

Бородина с визгами упрекает бывшего в неблагодарности и требует сказать ей спасибо за всё, включая раскрутку его аккаунтов.

Что же случилось?

Курбанчик опубликовал фотографию своего бывшего друга Трофима, с которым, по слухам, встречается Бородина. Трофим в компании девушки приятно проводил время в ресторане. Зная, как ревнива Ксюндель, Курбанчик решил слегка над ней поиздеваться.

Самодостаточный, успешный мужчина, конечно же, не стал бы страдать подобной фигнёй. Впрочем, умная и гордая женщина на такое бы тоже не повелась: прошла бы мимо и не заметила.

Бородину же, как всегда, прорвало. На стёб Курбанчика Ксюндель ответил тирадой озлобленной обиженки.

Прилетело Курбанчику. Прилетит, я уверена, и Трофиму несчастному, которого застукали за кофе с девчулей.

Ну, что ж. В условиях сегодняшней нестабильности стабильна хотя бы Бородина. Стабильно ревнива. Стабильно агрессивна. Стабильно неумна. Стабильно, как я подозреваю, рогата.

Смотрю я на неё и никак не могут отделаться от мысли, что Ксюндель — архетипичная женщина, которой изменяют.

Такой нельзя не изменять. Ей даже самый верный мужчина рано или поздно изменит.

Она всё для этого сделает. Сама соорудит собственные рога, протянет их мужику и попросит: «Наставь, а?»

Так и будет ходить по замкнутому кругу: «Свободная женщина — качок-неудачник — любовная любовь — счастливая семья из рекламы йогуртов — подружка-гадина — проклятые эскортницы — я его выгнала — снова свободная женщина».

Такой замкнутый круг называется самоисполняющимся пророчеством.

В начале самоисполняющееся пророчество является ложным определением ситуации, провоцирующим новое поведение, при котором первоначальное ложное представление становится истинным. Иллюзорная достоверность самоисполняющегося пророчества увековечивает власть ошибки. Ибо предсказатель будет ссылаться на реальный ход событий как доказательство того, что он был прав с самого начала. Роберт Мертон.

Расскажите о своём самоисполняющемся пророчестве. Оно ведь, если покопаться, есть почти у каждого человека.

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