Минобороны: Хранилища боеприпасов уничтожены в Барвенково и Доброполье

Высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов», – сказал он на брифинге, передает РИА «Новости».

Генерал сообщил, что «ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника».

Кроме того, российская авиация уничтожила еще 44 военных объекта Украины.

«Среди них – в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники», – перечислил генерал.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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