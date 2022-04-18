 

Террористы застрелили судью в провинции Дераа на юге Сирии

18.04.2022, 3:01, Новости дня
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Сирийский судья Амин Махмуд Ашрейфа был застрелен в городе Эс-Санамейн в воскресенье в результате террористической вылазки боевиков в провинции Дераа на юге Сирии, информирует SANA.

Как сообщается, боевики напали на судью в момент, когда тот посещал поселок Кейта. Они выстрелили в него из пистолета, в результате Ашрейфа получил смертельное ранение в голову. Ранен брат судьи, который сопровождал его в поездке, он доставлен в военный госпиталь, передает ТАСС.

Как подчеркивает SANA, террористы стремятся дестабилизировать ситуацию в южной провинции Дераа после того, как в октябре 2021 года там было заключено соглашение о локальном примирении. Полгода назад свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований в Дераа воспользовались правительственной амнистией, урегулировали свой гражданский статус и вернулись к мирной жизни. В настоящее время в южных районах Сирии возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.

Напомним, 25 октября 2021 года в провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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