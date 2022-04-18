 

Идеальные блинчики от Екатерины Волковой: рецепт завтрака

18.04.2022, 3:00, Разное
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Актриса, несмотря на свой плотный график, успевает уделять время семье и заниматься домашними делами. Артистка признается, что для домочадцев готовит сама. Даже умудряется радовать мужа и детей завтраками. Одно из любимых блюд семейства – блинчики, простым и в то же время вкусным рецептом которых Екатерина Волкова с удовольствием поделилась с поклонниками.

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Яйцо – 3 штуки

Сахар – 2 столовых ложки

Соль – 1 чайная ложка

Подсолнечное масло – 3 столовых ложки

Мука – на глаз

Способ приготовления

В глубокой тарелке смешать все перечисленные ингредиенты и взбить миксером – кроме муки. В получившуюся массу всыпать частями муку. Нужно учитывать то, что тесто должно по консистенции быть похожим на жидкий кефир. Так что, добавлять муку следуют до тех пор, пока тесто не получится именно таким. Смесь выливать на сковороду и печь до готовности. Каждый горячий блинчик необходимо обязательно необходимо смазать сливочным маслом, чтобы они получились мягкими и вкусными.

Звезда сериала “Воронины” призналась, что блинчики считаются одним из лучших ее блюд. Так что, если придерживаться этого рецепта, то у вас точно получится не хуже!



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