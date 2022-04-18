Мнение: Фактор беженцев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил заявления западной стороны о возможности дефолта по обязательствам России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России не удастся избежать государственного дефолта. Господин Медведев на это заявил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы.

Медведев решил потеснить с пьедестала Рогозина, бросаясь на любую амбразуру со своим особо ценным мнением.

При этом Медведев, как и ранее, за языком вообще не следит, а потому во многом по нему и его оговоркам можно составлять вполне понятную картину того, как именно воспринимается происходящее в Кремле. Вряд ли с Медведевым делятся сокровенным, но какие-то крохи он все-таки со стола смахивает и тут же кладет их на свой язык, а уж с языка всё просто разлетается во все стороны.

Вот и в этот раз Медведев стращает ЕС «наплывом беженцев», которые начнут жечь шины на улицах европейских городов.

Идея использовать беженцев в качестве инструмента давления на Европу маниакально возникает в ходе любого конфликта, в который влезает или создает Кремль. Определенные резоны в этом, конечно, есть – кризис 15 года убедительно показал, что даже вполне отлаженная машина Евросоюза имеет пределы пропускной устойчивости, а потому угроза для Европы (да и вообще на кого угодно) вполне нешуточная.

Война в Сирии как раз и предполагала использование беженцев в качестве критического инструмента давления на Турцию с целью вынудить турок принять условия Газпрома о параметрах Турецкого потока. Нужна была самая малость – взять под контроль северную Сирию и главное – сирийско-турецкую границу. Эрдоган лучше других понимал угрозу, имея на своей территории уже порядка 4 млн сирийских и иных беженцев, и продемонстрировал, что готов на прямое столкновение с Россией, но не допустить подобный сюжет. А вот к такому уже не готов оказался Кремль – и сбитый в ноябре 15 года самолет стал красной чертой, за которую Путин переходить не рискнул.

Та же история повторилась в Ливии, которую должен был взять под контроль подкармливаемый из Москвы Хафтар и стать инструментом угрозы Европе, так как Ливия – традиционный коридор для африканских беженцев для перехода в Европу. Кремль пытался взять этот коридор под себя, и снова не вышло. Турки и здесь вмешались (хотя решали свою собственную задачу, но заодно прикрыли и Европу). И разгромили Хафтара и российские ЧВК, не оставив в Ливии Кремлю ни единого шанса.

Теперь – Украина. В случае успеха «спец-операции» (по крайней мере стремительного занятия всего Левобережья) можно было бы однозначно предполагать, что на нем должны были быть созданы условия, при которых люди побежали бы миллионами (кстати, идея с совершенно идиотской «денацификацией» в разрезе подобной задачи внезапно обретает вполне рациональный подтекст). Имея краник, который можно открыть пошире или наоборот – слегка прикрутить, Кремль вполне мог рассчитывать на разговор с позиции силы с Европой.

Частично удалось – в Европу уже бежали около 3,5-4 млн человек, хотя процентов 70-80 оставаться там не намерены точно. Собственно, уже сейчас киевские городские власти призывают не спешить с возращением, но все равно поток в сторону Киева достигает примерно 50-70 тысяч человек в день.

В общем, тема беженцев, как инструмента войны с Европой – это тема не сегодняшнего дня. И Медведев простодушно ею размахивает, лишний раз убеждая европейцев, что договариваться с такими людьми не о чем.

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