ЕП собрался взыскать с Ле Пен крупную сумму денег

Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников, сообщил представитель ЕП.

Информация о якобы «незаконных» тратах Марин Ле Пен в бытность евродепутатом появилась во французском издании Mediapart незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля. Как утверждает представитель Европарламента, «речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тыс. евро», передает РИА «Новости».

Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тыс. евро. «В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц», – сообщил представитель Европарламента Agence France-Presse.

Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европарламенте. В частности, утверждается, что Ле Пен и ее однопартийцы из «Национального объединения» тратили средства из бюджета ЕП на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, в материале утверждается, что эти деньги использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии «Национальное объединение».

В качестве примера СМИ приводят информацию о тратах в размере 23,1 тыс. евро на рекламную продукцию (сумки, ручки, брелоки) для «Национального объединения», которые якобы были закуплены для конгресса партии в Лионе в 2014 году. Также утверждается, что Ле Пен запросила компенсацию за проезд и проживание в гостинице для депутатов в связи с их участием в конференции по финансовому кризису в ЕС, на которой в итоге обсуждали внутрипартийные выборы.

В минувшую среду Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет РФ от будущего хозяина Елисейского дворца?

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