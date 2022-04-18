 

ЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту

18.04.2022, 1:39, Новости дня
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Банк РФ возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам.

Согласно решению ЦБ, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 апреля стало известно, что ЦБ намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля 2022 года.

9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что РФ в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Российский Центробанк.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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