 

Вучич обвинил спецслужбы Украины в «минировании» самолетов в Россию

18.04.2022, 1:39, Новости дня
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Сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Вы думаете, что мы продолжаем перелеты в РФ из-за прибыли? У нас ее нет. Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет – не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

«Это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины, и делают это постоянно», – указал президент Сербии в эфире TV Pink.

Он подчеркнул, что у национального авиаперевозчика нет никакой прибыли с перелетов в Россию, потому что из-за сигналов о взрывчатке самолеты возвращали с венгерской границы и из других мест и «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет».

«Но держим эти линии из принципа, хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения. Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о «кровавых руках» из-за сохранения линий в РФ… а вы отменяли свои авиарейсы, когда 19 стран были против одной Сербии?», – эмоционально спросил Вучич, напомнив о бомбардировках НАТО 1999 года.

Напомним, 8 апреля Вучич рассказал об истребителе НАТО «в российской воздушной зоне».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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