Представлен робот, который поможет лечить инсульт дистанционно

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18.04.2022, 0:45, Разное
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Научные сотрудники Массачусетского технологического института создали роботизированную систему на основе магнитов, которая может дистанционно проводит терапию инсульта и аневризмы.

По сообщениям ученых, часто для нормальной терапии инсульта необходима помощь квалифицированных специалистов и использование приспособлений или лекарственных средств для устранения закупорки сосудов. Тем не менее медиков и оборудования не хватает.

Именно поэтому новая система дистанционной терапии будет пользоваться спросом на рынке. Эксперты уверены, что их разработка поможет спасти много жизней.



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