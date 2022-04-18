Представлен робот, который поможет лечить инсульт дистанционно

Научные сотрудники Массачусетского технологического института создали роботизированную систему на основе магнитов, которая может дистанционно проводит терапию инсульта и аневризмы.

По сообщениям ученых, часто для нормальной терапии инсульта необходима помощь квалифицированных специалистов и использование приспособлений или лекарственных средств для устранения закупорки сосудов. Тем не менее медиков и оборудования не хватает.

Именно поэтому новая система дистанционной терапии будет пользоваться спросом на рынке. Эксперты уверены, что их разработка поможет спасти много жизней.