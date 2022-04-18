Мнение: МО РФ про иностранных наемников на Украине

МО РФ про иностранных наемников на Украине

Официальные данные МО РФ по количеству иностранных наемников на Украине.

1. В данный момент на территории "Азовстали" окружены порядка 400 иностранных наёмников;

2. Большинство — граждане европейских стран и Канады;

3. Всего на Украину прибыло 6824 наёмника из 63 государств;

4. Больше всего из Польши – 1717;

5. 193 наёмника прибыло из сирийского Идлиба;

6. В настоящий момент на территории Украины находится 4877 наёмников,

7. 1035 уничтожены в боевых действиях, 912 бежали из страны.

PS. На заглавной фотографии еще один пленный британский наемник попавший в плен в Мариуполе (после капитуляции сил противника на заводе имени Ильича).

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