Минобороны: Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе
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Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
«В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.
Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.
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