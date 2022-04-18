Минобороны: Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

«В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.

Ранее Армения выразила надежду на восстановление Россией статуса-кво в Карабахе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

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