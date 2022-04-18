 

В больнице Мариуполя найдены десятки погибших из-за боевиков мирных жителей

18.04.2022, 0:10, Новости дня
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Представители Донецкой Народной Республики в СЦКК и сотрудники Следственного комитета РФ побывали в больнице города Мариуполь на передовых позициях, где погибли несколько десятков мирных жителей, сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов.

«СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы № 4 города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно их будет больше – работы продолжаются. Работы очень много… Наша основная задача – собрать максимум доказательств, чтобы в дальнейшем возбуждать уголовные дела уполномоченными на это ведомствами», – приводит слова Якубова РИА «Новости».

В СЦКК уточнили, что установили прямое взаимодействие с Военной прокуратурой и Следственным комитетом РФ в рамках фиксации и сбора доказательств преступлений украинской власти в Донбассе, в частности, организована совместная «полевая» работа военных экспертов СЦКК и следователей СК России.

Следователи СК РФ использовали квадрокоптер для обследования территории у городской больницы и поиска тел. Из-за непосредственной близости к передовой пришлось оповестить подразделения армий ДНР и РФ, чтобы БПЛА не был сбит.

В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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