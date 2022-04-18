 

Федул-ветреник: что нельзя делать в праздник 18 апреля

18.04.2022, 0:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

Святой мученик Феодул жил и состоял в церковном причте в Фессалониках, которыми правили императоры Диоклетиан и Максимиан. На фоне других жителей он отличался благочестием и праведной жизнью. В 303 году правители издали указ о гонении на христиан – тогда многие пустились в бега, но он остался проповедовать Евангелия. Это не понравилось правителям, и Феодул попал в суд, где его уговаривали отречься от веры и принести жертву идолом. Попытки не увенчались успехом, поэтому правители приказали утопить его в море. Вода выбросила тело мученика в светлой одежде без веревок и камней, после чего христиане предали тела честному погребению.

Традиции

Люди верили, что именно в этот день холодный ветер сменяется теплым, весенним. А вместе с тем природу заселяют сверчки. Так как 18 апреля воздух теплеет, предки именно в этот день убирали зимние оконные рамы.

Что нельзя делать 18 апреля

Большая часть запретов в этот день связана с окнами, так как люди верили, что через них ангел Господний наблюдает за ними. Запрещается плевать в окно, выбрасывать мусор, при этом стекла должны быть чистыми – тогда в доме воцарит любовь и исчезнут злые духи.

Приметы

В этот день стоит обращать внимание на природные явления. Например, если осиные гнезда видны на открытых местах, лето будет дождливым. Поведение птиц тоже предсказывает погоду: если они вьют гнезда на солнечной стороне, то грядущее лето не порадует солнечными сухими днями. Услышать крик чибиса – к скорому потепление, а молчание глухарей – к ненастью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Звездная вещь: где найти “русский” свитер, как у Натальи Водяновой

18.11 / Новое назначение Путина: еще один выпускник “школы губернаторов” стал главой региона

10.11 / Изуеверы

29.06 / В Миловице отмечают 30-ю годовщину вывода советских войск из Чехословакии (видео)

05.08 / В ЦИК прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

03.11 / Коронавирус оказался опаснее для мужчин, нежели для женщин

20.08 / Мнение: Почему отравили Навального

13.07 / Мнение: Внутривидовые разборки

27.06 / Задержанная за отказ надеть маску женщина написала заявления на полицейских

29.07 / Мария Миронова показала 1,5-годовалого сына Федора на отдыхе в Хорватии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика