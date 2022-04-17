Мнение: Рост трудоспособного населения, капиталистическая жилка и перековка блогеров в рабочих

1. Перепись показала, что в России живёт не только больше людей, но и больше трудоспособных:

По данным на 1 января 2022 года, число трудоспособных россиян превысило 83,2 миллиона человек. Увеличение за 2021 год составило 1,35 млн человек, что является рекордом с 1990-х годов.

Связано это с ежегодным увеличением верхней планки трудоспособного возраста (начинается он с 16 лет) из-за повышения возраста выхода на пенсию. Для мужчин в 2021 году он составил 61,5 года, а для женщин — 56,5.

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/v-rossii-uvelichilos-trudosposobnoe-naselenie-po-dannym-na-1-ianvaria-2022-goda-6256e5c56f55bd59af4a51dc

2. Немного цитат из моих последних статей в Школе Капитализма:

https://sponsr.ru/capitalism/13072/Ot_derevyannyh_bashmakov_do_derevyannyh_bashmakov/

Дети успешных капиталистов редко наследуют коммерческую жилку. Черчиллю приписывают реплику: «От деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в четыре поколения. Первое поколение наживает, второе – приумножает, третье – транжирит, четвертое – возвращается на фабрику».

Полагаю, в современной России ситуация ещё хуже, чем в черчиллевской Британии, так как наше общество взболтали в лихие девяностые, как банку с компотом. Слои перемешались: советские хозяева жизни стали рядовыми клерками или таксистами, а ребята из простых семей, напротив, пришли к относительному благополучию…

https://sponsr.ru/capitalism/13237/Emigraciya__vnutrennyaya_i_vneshnyaya/

Во многих коммерческих предприятиях Петербурга, по-хорошему цепких и конкурентных, я наблюдаю одно и то же: лучшие специалисты с зарплатами выше среднего приехали к нам из регионов. В некоторые отделы заходишь — этот из Тюмени, тот из Брянска, третий из Астрахани, четвёртый из Перми… А вот директора и владельцы фирм обычно петербуржцы, причём зачастую в третьем поколении, из «хороших семей» и правильных спецшкол.

Причин такого распределения я вижу две. Во-первых, в эмиграцию едут самые деятельные, самые усердные и решительные…

https://sponsr.ru/capitalism/13392/CHetyre_prichiny_pochemu_otkladyvat_polzarplaty_ne_tak_uj_i_tyajelo/

Вот есть два товарища с зарплатами в 100 тысяч рублей у каждого. Транжира, назовём его так, тратит все 100 тысяч, а Скряга начитался авторов на Спонсоре, и тратит только 50 тысяч. Остальные 50 тысяч Скряга откладывает в надёжные инструменты, которые дают ему, допустим, 5% доходности в год.

Согласно обывательской логике, Скряга будет жить гораздо хуже и беднее, в скорби и экономии. Пока Транжира будет радоваться жизни, Скряге придётся чахнуть над златом, чтобы чего-то там скопить к глубокой пенсии. И там, на пенсии, плакать в подушку, понимая, что вся жизнь прошла мимо, и что он не успел ей как следует насладиться…

https://sponsr.ru/capitalism/13549/Lakeiskii_vyhod/

Наша обыденная жизнь непохожа на остросюжетные романы, поэтому проигравшиеся обыватели идут не в казино, а в банк. Загнав своё предприятие в убыток, типичный предприниматель начинает искать способы перекредитоваться, чтобы закрыть кредитными деньгами самые широкие дыры в бюджете и… продолжить работать в том самом стиле, который и загнал предпринимателя в минуса. Как правило, речь идёт не о проблемах голода (дефицита клиентов), а о проблемах переедания. Раздутый штат, переизбыток заказов, безудержное расширение и тому подобные источники неподъёмных расходов — самая частая причина убыточности бизнеса. На втором месте по популярности — личные траты владельца фирмы на собственное потребление. Новые автомобили, новые самолёты, новые яхты и так далее…

https://sponsr.ru/capitalism/13680/Lovushka_dopolnitelnogo_obrazovaniya/

Однако же посмотрите вокруг. Вы увидите огромное количество пузатых и неспортивных людей, которые очень хотели бы стать стройными и мускулистыми. И мы ведь не в каменном веке живём: буквально за полчаса ленивого листания интернета каждый может подобрать себе и диету, и программу тренировок. Но почему-то программы питания и тренировок не работают как в компьютерной игре — живые люди всё знают, всё понимают, но упорно продолжают лежать на диване с бургером в одной руке и с банкой пива в другой. И так продолжается всю известную нам историю человечества — начиная с античных времён условный гимнастический зал вчистую проигрывает условному Макдональдсу…

3. Карьера токаря надёжнее карьеры блогера: освоив работу с современными станками, вы уверенно можете рассчитывать на достойное вознаграждение за свой труд. Рынок-с: тиктокеров в России избыток, а вот токарей не хватает. В Москве уже начали переучивать первых на вторых:

https://moslenta.ru/news/city/perepodgotovka-blogerov-15-04-2022.htm

Производственная компания «Технониколь» открыла программу переподготовки блогеров в производственных работников. Обучение будет проходить в московском центре, сообщили «Мосленте» в организации.

Бесплатная программа «ТикТокари» подготовлена как антикризисная мера для блогеров, оставшихся без источника дохода после отключения от монетизации и блокировки ряда соцсетей. Всем желающим помогут овладеть рабочей профессией.

«В сознании молодых людей пока несовместимы рабочие специальности с высоким социальным статусом, высоким заработком и успешной карьерой. Наша компания много лет разрушает этот стереотип. Мы вкладываемся в то, чтобы сотрудники работали в хороших условиях, получали конкурентную зарплату, развивались профессионально и могли строить карьеру», — сказал управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников. Он заявил, что реальный производственный сектор имеет устойчивые перспективы.

Звучит как шутка, но статья от 15 апреля, не от первого. Также это Мослента, а не Панорама. Кажется, всё взаправду.