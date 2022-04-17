Мнение: По заветам полководца Суворова?

Почему-то вспомнился великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, который после очередной победы на вопрос штабного писаря: «Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?», якобы, ответил: «Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!».

Так вот, мне почему-то вспомнился Суворов, когда прочитал, что минобороны России оценило безвозвратные потери «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». 23 367 человек к 16 апреля – это точное число «безвозвратных потерь» Украины назвал официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

И к чему это мне вспомнился Александр Васильевич?

Иллюстрация отсюда

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