Синдром самозванца может быть полезным

Научные сотрудники Массачусетского технологического института доказали, что люди с синдромом самозванца могут отличаться некоторыми положительными качествами. Например, они часто становятся продуктивными работниками и отлично показывают себя в командных играх.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки, как и ученые из других стран, исследуют синдром самозванца уже не первый год. Такие люди часто преувеличивают свои достижения в определенных сферах, хотя не являются специалистами.

Недавно ученые выяснили, что люди с синдромом самозванца обладают хорошими навыками социализации, поэтому хорошо демонстрируют себя в командных играх.