 

Синдром самозванца может быть полезным

17.04.2022, 23:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Научные сотрудники Массачусетского технологического института доказали, что люди с синдромом самозванца могут отличаться некоторыми положительными качествами. Например, они часто становятся продуктивными работниками и отлично показывают себя в командных играх.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки, как и ученые из других стран, исследуют синдром самозванца уже не первый год. Такие люди часто преувеличивают свои достижения в определенных сферах, хотя не являются специалистами.

Недавно ученые выяснили, что люди с синдромом самозванца обладают хорошими навыками социализации, поэтому хорошо демонстрируют себя в командных играх.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: Стремительным домкратом

25.06 / Как с помощью йоги избавиться от боли в пояснице: 6 несложных поз для новичков

28.12 / Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие гости вечера BoscoCeremony

06.07 / Режиссер Владимир Меньшов предрекал себе раннюю смерть

31.07 / Какие выплаты россиянам полагаются в августе

13.08 / Мнение: Украина поставила бронеавтомобили “Казак 5” Саудовской Аравии

08.12 / Мнение: Беловежский сговор

15.03 / “Оскар-2021”: Аманда Сейфрид, Гари Олдман, Саша Барон Коэн и другие номинанты на премию

03.11 / В бюджет-2022 заложили полтриллиона рублей на возрождение колхозов

21.09 / Владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей разрешат ездить по тротуарам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика