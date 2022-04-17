 

Астрономы рассказали о вспышке на Солнце

17.04.2022, 23:20, Разное
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Недавно специалисты в области астрономии зафиксировали корональные выбросы на внешней стороне Солнца, которое достигли даже Меркурия. По сообщениям ученых, нашей планете ничего не угрожает.

Всплески магмы на Солнце происходят регулярно, но планеты с сильным магнитным полем защищены от них. К ним относится и Земля, а вот Меркурий обладает слабой и тонкой атмосферой, формируемой солнечным ветром.

Эксперты уверены, что недавний корональный выброс массы звезды, продолжавшийся около суток, инициировал начало геомагнитных бурь на планете.



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