Астрономы рассказали о вспышке на Солнце

Недавно специалисты в области астрономии зафиксировали корональные выбросы на внешней стороне Солнца, которое достигли даже Меркурия. По сообщениям ученых, нашей планете ничего не угрожает.

Всплески магмы на Солнце происходят регулярно, но планеты с сильным магнитным полем защищены от них. К ним относится и Земля, а вот Меркурий обладает слабой и тонкой атмосферой, формируемой солнечным ветром.

Эксперты уверены, что недавний корональный выброс массы звезды, продолжавшийся около суток, инициировал начало геомагнитных бурь на планете.