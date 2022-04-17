 

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам YouTube филиалов ВГТРК

17.04.2022, 22:48, Новости дня
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Роскомнадзор требует незамедлительно снять ограничения с youtube-каналов филиалов ВГТРК, информирует ведомство.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к youtube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в частности администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.

Роскомнадзор сообщил, что ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК «Вайнах», который является филиалом ВГТРК в Чеченской республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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