Оппозиция Армении объявила о бессрочной акции протеста

На организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана собрались несколько сотен человек, следует из трансляции онлайн-ресурса News.am.

Лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян в воскресенье призвал сторонников прийти на площадь для поддержки Нагорного Карабаха. Вечером полицейские пресекли попытку протестующих установить палатки, несколько человек увезли на полицейских машинах. Тогда Ванецян заявил, что не покинет площадь вне зависимости от того, разрешат власти установить палатки или нет. «Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны», – приводит слова политика РИА «Новости».

В воскресенье из бюллетеня Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В прошлую пятницу глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Нагорном Карабахе. В конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, сложивший после окончания второй карабахской войны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?

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