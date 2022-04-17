Мнение: «Невиданный шок» в США, кто виноват в инфляции и культура отмены «в Новой России»

1. Американские обыватели продолжают жалобно стонать, посещая свои привычные магазины. Так быстро ценники не менялись уже почти полвека, со времён нефтяного кризиса середины 1970-х. Большинство ныне живущих американцев никогда не сталкивалось с кризисом такого масштаба:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/shock/

Инфляция в США является для страны настоящим шоком, такого не было на протяжении последних 50 лет. Об этом в эфире Fox Business заявил телеведущий Стюарт Варни.

«Потребительские цены за последний год выросли на 8 процентов. Это настоящий шок. Такого никто, кто моложе 50 лет, еще не видел», — сказал Варни.

По словам ведущего, Вашингтон по-прежнему планирует тратить много денег, а президент США Байден придумывает отнюдь не «глубинные» оправдания инфляции. При этом администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию.

«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был такой сильный скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?» — отметил Варни.

На деле всё выглядит гораздо хуже, чем скромные 8%. Цены растут прежде всего на самые базовые товары – бензин, энергию, еду, причём не на 8%, а гораздо сильнее. Бензин, к примеру, подорожал чуть ли не вдвое. Именно это вызывает у американцев шок, именно это бьёт по основам американского потребления и образа жизни. С ценами на услуги, электронику и прочие менее важные вещи дела обстоят пока ещё не настолько катастрофически, что (вкупе с махинациями статистиков) и даёт довольно умеренную общую цифру инфляции.

Напомню, кстати, что банковские ставки в США околонулевые. Это значит, что надёжного и простого способа спасти свои деньги от инфляции, положив их в банк, для американцев не существует. Во всяком случае, для тех из них, чьими накоплениями распоряжаются пенсионные фонды.

2. В США развернулся спор о том, кто виноват в невиданной инфляции и прочих экономических проблемах страны, президент Байден или президент Путин. Сам Джо Байден заявил, что виноват Путин, но лишь на 70%. Техничный заход. Нам тоже надо было говорить, что Барак Обама оскверняет 70% российских подъездов.

Многие в США, впрочем, в вину Путина не верят, так как проблемы начались с момента прихода Байдена к власти, то есть задолго до февраля:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/democracy/

WSJ нашла причину рекордной инфляции и назвала ей политику демократов, а не Россию. Издание отметило, что значительно выгоднее обвинять в экономической ситуации Москву, чем грешить на собственный политический курс. «Но инфляция не дожидалась вторжения на Украину, и теперь замедлить ее будет сложно», — подчеркивается в материале.

В статье указано, что потребительские цены в США начали до начала российской спецоперации на Украине. Базовая инфляция без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей «выросла на 6,5 процента за последние 12 месяцев», а цены на услуги увеличились за год на 4, процента.

Поэтому «тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда пост президента занял Джо Байден». Издание заявило, что он осуществлял «комбинацию чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики».

https://iz.ru/1321135/2022-04-15/vedushchii-fox-news-nazval-lzhivymi-slova-baidena-o-vine-putina-v-infliatcii-v-ssha

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват российский лидер Владимир Путин.

«Это полная и абсолютная ложь. Примерно 15 месяцев, что Байден занимает пост президента, всё идет не так. Подчеркну, именно всё. Я не могу назвать ничего, что реализовывалось бы правильно», — заявил он в эфире телеканала в четверг, 14 апреля.

Журналист отметил, что цены на продукты в магазинах зашкаливают, а инфляция продолжает расти. Арендная плата, по его словам, увеличилась более чем на 17%, а зарплата упала на 3%. Кроме того, экономика «Зеленого нового курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

«По словам администрации: историческая инфляция в Америке не имеет ничего общего с триллионами долларов Байдена в виде новых подачек. И рекордные затраты на энергоносители никак не связаны с ограничениями Байдена на нефть и газ. Кстати, во всем плохом, что происходит, виноват Владимир Путин. Но это ложь, и, к счастью, американцы ее видят», — заключил Хэннити.

Всё громче идут разговоры о необходимости импичмента Байдена. Тем более, что он сам постоянно даёт поводы для этого:

https://www.mk.ru/video/2022/04/15/dzho-bayden-pozhal-ruku-pustote-kadry-napolnennye-nedoponimaniem.html

Джо Байден пожал руку пустоте

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в нелепую ситуацию. После официального выступления в Северной Каролине американский лидер развернулся, протянул руку и завис на несколько секунд. Очевидно, Байден ожидал кого-то увидеть и пожать ему руку, однако не дождался ответной реакции и с растерянным видом побрел по наполненному зрителями залу.

Такое поведение американского лидера вызвало не мало эмоций в Сети. Некоторые предположили, что у Байдена явное нарушение когнитивных функций.

3. «Полезные русские» мной недовольны. Полагаю, им кажется, что мои посты про Вьетнам, Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан и прочие многочисленные страны, пострадавшие от ковровых бомбардировок США, «разжигают ненависть». Разжигают ненависть к социальным группам «военные преступники» и «пособники американцев».



Цитирую из опубликованного на одном из оппозиционных ресурсов текста:

И у меня вопрос: а что мы будем делать в Новой России со всеми этим дивовыми, лукьяненками, мараховскими, прилепинами, басковыми и прочей мерзостью, которая поддержала и одобрила убийства украинского народа? Неужели они так и продолжат вещать? А все эти блогеры, вроде кассада и олега макаренко? Им тоже будет разрешено сеять ненависть дальше?



На Западе появилась замечательная вещь – культура отмены, когда общество само подвергает остракизму трампистов, фашистов, националистов, трансфобок. С ними больше не заключают контракты, их убирают из соцсетей, их не зовут на каналы и проекты, авторство их сценариев больше не указывают в титров фильмов.