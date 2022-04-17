 

Мнение: В Мариуполе обнаружились 139 678 россиян?

17.04.2022, 22:03, Разное
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В ночь на 17 апреля на сайте минобороны России появилось «Срочное заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине».

Бросились в глаза вот эти строчки: «…из Мариуполя удалось эвакуировать более 168 тысяч мирных граждан (из них 139 678 человек в Российскую Федерацию), в том числе 237 представителей иностранных государств».


 (отсюда).

Почему «представителей иностранных государств» всего 237?  Выходит, что 139 678 человек, эвакуированных в Россию – это не представители иностранных государств? Не граждане Украины? Это граждане России?

А 139 678 человек, эвакуированных в Россию, знают, что в России их не считают иностранцами?  Знают, что они уже почти граждане России?

На снимках: как Казань встретила жителей Мариуполя, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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