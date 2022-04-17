 

Витамин К способен снизить риск развития деменции

17.04.2022, 21:53, Разное
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Исследователи из Саудовской Аравии провели научную работу, направленную на анализ полезных свойств витамина K. Оказывается, добавка помогает снизить риск развития старческого слабоумия, депрессивных расстройств и беспокойства.

В недавнем исследовании приняли участие лабораторные грызуны в возрасте. Их разделили на две группы. Мыши из первой на протяжении 17 месяцев получали витамин K в качестве добавки к пище, а животные из второй  довольствовались простым кормом.

В результате стало известно, что представители первой группы грызунов демонстрировали лучшие показатели в тестах на проверку когнитивных функций и отличались меньшими рисками развития деменции.



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