Витамин К способен снизить риск развития деменции

Исследователи из Саудовской Аравии провели научную работу, направленную на анализ полезных свойств витамина K. Оказывается, добавка помогает снизить риск развития старческого слабоумия, депрессивных расстройств и беспокойства.

В недавнем исследовании приняли участие лабораторные грызуны в возрасте. Их разделили на две группы. Мыши из первой на протяжении 17 месяцев получали витамин K в качестве добавки к пище, а животные из второй довольствовались простым кормом.

В результате стало известно, что представители первой группы грызунов демонстрировали лучшие показатели в тестах на проверку когнитивных функций и отличались меньшими рисками развития деменции.