Мнение: Три струны

По поводу вчерашнего моего ночного поста с гитаристом, который виртуозно исполнял мелодию из “Белого солнца пустыни”, пришли, как обычно, хамоватые снобы, дабы уличить меня в “непонимании музыки” (хорошо, что основную шоблу, свившую здесь гнездо, я уже перебанил). Но один из свеженьких в запале порекомендовал послушать ВОТ ЭТО.

Ну про ЭТО что сказать? Это вообще что-то запредельное. Чувак играет на БАЛАЛАЙКЕ. Три струны! На трех струнах и этом нелепом инструменте он выдает вот ТАКОЕ. Я-то всегда воспринимал балалайку как какой-то детский вариант гитары, что-то вроде “гитары для имбецилов”, трень-брень да и всё, в лучшем случае – сопровождение для частушек, кои тоже – типичные “стихотворения для слабоумных”.

Ан нет! Дело-то, как всегда, впрочем, не НА ЧЕМ, а КТО играет. Вот и этот Архиповский – какая чистая, нежная, прозрачная мелодия. И при этом – богатая, полноводная. Обычно, когда кто-то наигрывает что-то очень красивое, подсознательно хочется оркестра – чтобы мощнее, шире, во всех оттенках… А тут – три струны, и больше как-то и не хочется. Совершенно.

Если б еще и войны можно было так останавливать.