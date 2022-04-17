 

Мнение: Три струны

17.04.2022, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По поводу вчерашнего моего ночного поста с гитаристом, который виртуозно исполнял мелодию из “Белого солнца пустыни”, пришли, как обычно, хамоватые снобы, дабы уличить меня в “непонимании музыки” (хорошо, что основную шоблу, свившую здесь гнездо, я уже перебанил). Но один из свеженьких в запале порекомендовал послушать ВОТ ЭТО.

Ну про ЭТО что сказать? Это вообще что-то запредельное. Чувак играет на БАЛАЛАЙКЕ. Три струны! На трех струнах и этом нелепом инструменте он выдает вот ТАКОЕ. Я-то всегда воспринимал балалайку как какой-то детский вариант гитары, что-то вроде “гитары для имбецилов”, трень-брень да и всё, в лучшем случае – сопровождение для частушек, кои тоже – типичные “стихотворения для слабоумных”.

Ан нет! Дело-то, как всегда, впрочем, не НА ЧЕМ, а КТО играет. Вот и этот Архиповский – какая чистая, нежная, прозрачная мелодия. И при этом – богатая, полноводная. Обычно, когда кто-то наигрывает что-то очень красивое, подсознательно хочется оркестра – чтобы мощнее, шире, во всех оттенках… А тут – три струны, и больше как-то и не хочется. Совершенно.

Если б еще и войны можно было так останавливать.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / “Вопросы интеграции постоянно на повестке”: Песков ответил на вопрос о слиянии России и Белоруссии

30.11 / Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

18.03 / Адвокат Монтян высказалась о ситуации в Донбассе

17.01 / Подруга Канье Уэста Джулия Фокс опубликовала фото своего сына в его первый день рождения

17.12 / Мнение: О личной катастрофе Владимира Путина 2020 года

13.11 / Хирург Талов назвал тромбозы одним из самых опасных последствий COVID-19

29.08 / Не счесть алмазов… Но и не добыть

29.06 / Порошина об измене Куценко: Гоша сам признался

16.12 / Названы самые угоняемые в России марки автомобилей

18.11 / Имплант Миллера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика