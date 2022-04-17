 

Мнение: Новости из Мариуполя, которые вы не хотите слышать на Пасху

17.04.2022, 21:35, Разное
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Вилли Виммер, экс замминистра обороны ФРГ о ситуации в Мариуполе:

"Это новости из Мариуполя на Пасху, которые вы не хотите слышать ни на Пасху, ни в другие дни. Би-би-си сообщает сегодня в пасхальное воскресенье, что российские солдаты, как сообщается, захватили британских солдат в Мариуполе. Эта новость до сих пор не опровергнута в Лондоне.

Однако, возникают неудобные, жестокие вопросы. Например, вопрос о том, что британские солдаты и, следовательно, солдаты из страны НАТО , забыли в Мариуполе?

Второй вопрос – находятся ли в Мариуполе, помимо британских солдат, солдаты других стран НАТО? Верны ли последние новости о том, что было предпринято множество попыток эвакуировать на вертолете или на корабле высокопоставленных советников НАТО из Мариуполя с заводов Азовского металлургического завода и тамошней подземной большой крепости? Правда ли что все эти попытки потерпели поражение?

Почему страны НАТО выбрали именно пресловутый полк Азов в качестве „объекта консультаций“, а может быть, и не только консультаций. С российской точки зрения, любой, кто воюет против России под символикой СС, будет иметь дело с теми, кто помнит жертвы фашизма в Великой Отечественной войны.

Был и является ли полк Азов прямо-таки “подходящим формированием" для якобы сотен солдат из стран НАТО, чтобы оказать давление на Россию? Почему западные СМИ в течение нескольких недель скрывали и уничтожали новости, относящиеся к Мариуполю и полку "Азов"? Как международное право оценивает использование большого количества солдат НАТО в консультировании и руководстве воюющей стороной Украины?

(c) Вилли Виммер

https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/nato-und-das-asov-regiment-in-mariopol/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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