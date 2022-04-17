 

У застрелившего спасателя пенсионера в Одинцове изъяли две единицы самодельного оружия

17.04.2022, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи изъяли две единицы самодельного оружия у застрелившего спасателя мужчины в подмосковном Одинцове, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 шт. и другие предметы», – сказала она ТАСС.

Также Врадий сообщила, что «следователи планируют назначение СМЭ (судебно-медицинская экспертиза), генетической, баллистической экспертиз и психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время пенсионера допрашивает следователь».

Ранее Врадий сообщила, что правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове.

По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Среди освобожденных в Минске участников протестов замечен украинец Реуцкий

22.02 / В Госдуму внесен проект об обсуждениях вопросов с гражданами через Госуслуги

11.08 / ABC News – число заражённых коронавирусом в США перевалило за 5 миллионов

17.08 / Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты»

21.04 / Вблизи места исчезновения индонезийской подлодки нашли нефтяное пятно

02.09 / Цепкало оценил создание партии Бабарико и Колесниковой

10.05 / Глава минздрава Омской области найден живым

14.07 / В российской делегации в ШОС пообещали жесткую реакцию на «Крымскую платформу»

19.04 / Эксперт: Полная оплата больничных по уходу за дошкольниками актуальна для молодых родителей

04.08 / Девятые сутки нет потерь в рядах Объединенных сил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика