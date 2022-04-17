У застрелившего спасателя пенсионера в Одинцове изъяли две единицы самодельного оружия
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Следователи изъяли две единицы самодельного оружия у застрелившего спасателя мужчины в подмосковном Одинцове, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 шт. и другие предметы», – сказала она ТАСС.
Также Врадий сообщила, что «следователи планируют назначение СМЭ (судебно-медицинская экспертиза), генетической, баллистической экспертиз и психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время пенсионера допрашивает следователь».
Ранее Врадий сообщила, что правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове.
По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.
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