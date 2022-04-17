 

NBC – лесные пожары в Колорадо вынуждают людей покидать свои дома

17.04.2022, 19:36, Разное
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В штате Колорадо лесные пожары вынуждают местных жителей эвакуироваться, передаёт NBC. Между тем пожарные бригады, которые борются с распространением пламени, сталкиваются с сильными порывами ветра, говорится в материале.

Лесные пожары в Колорадо вынудили некоторых жителей покинуть свои дома.

Пожарным бригадам, которые пытаются взять распространение пламени под свой контроль, приходится иметь дело с порывами ветра 25-30 миль в час.

Дата публикации 16 апреля 2022 года.



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