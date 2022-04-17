DWN – в Deutsche Bank предупредили о сильной рецессии из-за украинского кризиса

Европу и США ожидает сильная рецессия, вызванная украинским кризисом и инфляцией, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на анализ Deutsche Bank. Схожее мнение также высказали эксперты Moody’s Analytics и JPMorgan, отметившие, что мировая экономика несёт потери от антироссийских санкций.



AP

Аналитики Deutsche Bank предсказали Европе и США скорую сильную рецессию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на 68-страничный отчёт банка. По мнению экспертов, основными причинами рецессии станут два недавних шока — украинский кризис и рост инфляции в США и европейском регионе.

В отчёте Deutsche Bank говорится о том, что грядущая рецессия может длиться два года. Кроме того, отмечается, что одним из факторов рецессии будет ужесточение монетарной политики со стороны ФРС США. Аналитики также ожидают падения на рынках акций.

Главный экономист компании Moody’s Analytics Марк Занди заявил, что вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев составляет 33,3%. Схожие прогнозы и у генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона. «Украинский кризис и санкции против РФ приведут как минимум к замедлению экономики. И ситуация легко может стать ещё хуже», — приводит издание слова Даймона. Экономист также сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 1973 года, когда эмбарго на нефть привело к резкому росту цен на энергетику и всемирной рецессии.