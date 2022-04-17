 

Смольный допустил ряд ошибок при реализации транспортной реформы

17.04.2022, 19:27, Разное
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Смольный во главе с Александром Бегловым провалил транспортную реформу, которая стартовала в начале апреля текущего года. К такому выводу пришли как обычные петербуржцы, так и ряд СМИ.

Администрация Петербурга три года потратила на то, чтобы подготовиться к переходу на новую модель транспортного обслуживания, но сделать это плавно и безболезненно для пассажиров не получилось из-за допущенных чиновниками ошибок.

Во-первых, Смольный так и не смог привести в порядок дорожное покрытие многомиллионного города, который даже получил статус «Столица дырявых дорог». Кроме того, исчезновение маршруток и замена их «более вместительными автобусами» вылилось в огромные очереди на остановках. Последних к слову также не хватает в Петербурге. Из запланированных 212 Смольный смог установить лишь половину. Всего же городу на Неве нужно 500 павильонов.

Подверглась критике и новая система оплаты проезда. Кондукторы больше не будут принимать наличные деньги. Купить QR-билет можно будет через мобильное приложение, отдав при этом из своих «кровно заработанных» 5% комиссии. Возникла проблема и с валидаторами, которые дают сбои. Смольный обещал разобраться с этим, а пока решил не считать всех пассажиров «зайцами», которые не смогли воспользоваться новой системой оплаты.



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