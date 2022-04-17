Медведев: Дефолт РФ по обязательствам может обернуться дефолтом Европы

Дефолт РФ по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Дефолт РФ может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным… Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, «вот в чем глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнеров по играм из-за океана. Ну, что же, попробуйте».

Он также отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. Медведев посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, что уже «не списать на злобных русских».

«Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великой Перемоги над Европою!» – добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявила, что западные санкции приведут к дефолту в России.

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