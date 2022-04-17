Кулеба допустил политическое решение по Медведчуку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука, намекнув на вариант обмена.

«Он житель Украины, так что он сможет воспользоваться всеми процедурными правами. Его будущее будет определяться с одной стороны в рамках юридического процесса, с другой стороны в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины», – сказал Кулеба в эфире американского телеканала CBS, информирует РИА «Новости».

Отвечая на вопрос ведущего о том, что предполагает политический вариант решения ситуации с Медведчуком, Кулеба отметил: «Когда я говорю о политическом решении… пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ не заинтересована в обмене Медведчука, но посмотрим, как эта ситуация будет развиваться». При этом Кулеба исказил заявление Пескова, который таких слов незаинтересованности РФ в обмене не говорил.

Ранее супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

Суд во Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.

Также жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.

Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.

Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином РФ и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.

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