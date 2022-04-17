Как сделать стильную «тройную» сумку своими руками. Смотрится не хуже покупной

“Тройная” сумка своими руками – это очень просто. Гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Вам потребуются весьма доступные расходники и немного времени. Создавайте интересные образы с самодельными сумками на каждый день без особых усилий.

Материалы и инструменты

Чтобы создать “тройную” сумку на лето, вам понадобятся:

три одинаковые замшевые или “под замшу” косметички; пришивные кнопки – шесть штук; ручной дырокол для кожи и люверс (опционально); небольшие плоскогубцы; цепочка для ручки; петли для ремня; нитки в тон; иголка.

Приступаем к работе

В первую очередь отсоедините от косметичек петли-держатели.

Наметьте места, где будут располагаться пришивные кнопки, и пришейте их к косметичкам. Старайтесь расположить крепеж таким образом, чтобы он не слишком бросался в глаза.

Пришейте кнопки к косметичкам.

Следите за тем, чтобы в собранном виде косметички лежали ровно и не перекашивались относительно друг друга.

На средней косметичке наметьте места крепления ремня. Пришейте ремешок к сумке.

Закрепите цепочку ручки на пришитом ремне. D-кольца вам придется разжимать и зажимать плоскогубцами. Следите, чтобы в фурнитуре не было просветов, стык кольца должен быть ровным и плотно сомкнутым.

Можно модернизировать сумочку и немного обыграть место крепления ремешка. Именно для этой цели вам может понадобиться ручной дырокол и люверс. В средней косметичке в углах под молнией проделайте сквозные отверстия с помощью дырокола. Установите в отверстие люверс и вставьте кольцо. За кольцо закрепите ремешок.

Вы можете создать несколько таких сумок под каждый аутфит. Вы можете поиграть с цветом или менять сумки между собой, тогда будут выходить интересные разноцветные сумочки для вечеринки. Это очень простой и эффективный способ создать интересный аксессуар своими руками без лишних затрат.