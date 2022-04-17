 

Эксперты рассказали, как нужно питаться для поддержания нормального уровня сахара в крови

17.04.2022, 17:57, Разное
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Бывшие сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании выпустили сборник рецептов для правильного питания. Они утверждают, что книга поможет людям, стремящимся нормализовать обмен веществ и стабилизировать уровень сахара в крови.

Ученые уверены, что низкоуглеводная диета помогает наладить работу организма, снизить уровень сахара до нормальных показателей. Это уменьшает вероятность развития диабета второго типа, который влияет на поджелудочной железы и выработку инсулина.

Преимущество низкоуглеводной диеты в том, что она не оставляет человека голодным, поэтому придерживаться подобного рациона можно достаточно длительный период времени.



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