 

Мужчина застрелил из охотничьего ружья охранника в ТЦ в Подмосковье

17.04.2022, 17:50, Новости дня
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Неизвестный мужчина ночью зашел в торговый центр в подмосковной Балашихе и из охотничьего ружья убил охранника, злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЧП произошло в торговом центре на Рождественской улице. «Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружье, выстрелил в охранника, после чего с места происшествия скрылся. От полученного ранения мужчина скончался. По горячим следам сотрудники полиции МУ МВД РФ «Балашихинское» задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления по месту его жительства», – отметила Волк, отметив, что злоумышленником оказался 43-летний местный житель, передает ТАСС.

В настоящее время подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.

Представитель ведомства добавила, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В ближайшее время задержанного передадут следственным органам.

Ранее сообщалось, что полицейские Оренбурга устанавливают обстоятельства происшествия на улице Восточной, где один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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