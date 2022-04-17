В мире: Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины.

«С днем космонавтики». Именно такими словами украинский президент Владимир Зеленский подписал опубликованную 12 апреля фотографию пожилого и замученного человека. Этим человеком был некогда один из самых влиятельных украинских олигархов Виктор Медведчук – хозяин умеренной украинской партии «Оппозиционная Платформа – за Жизнь». По всей видимости, его захватили в первые дни спецоперации, после чего он просидел в застенках СБУ. И вот в час великой нужды Владимир Зеленский вытащил его на свет Божий.

Киевский слон

А нужда у президента Украины была действительно великой. И дело тут не только в каких-то личных отношениях (Медведчук, напомним, считается врагом Владимира Зеленского, и на протяжении 2021 года президент закрывал телеканалы, принадлежащие олигарху). «Медведчук – это громоотвод, который, как рассчитывает Зеленский, сможет канализировать часть общественного недовольства от поражений на фронтах», – поясняет Газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.

Именно поэтому для переключения информационного фона, демонстрации «Победы над Путиным» был вытащен из застенков Медведчук, которого по официальной киевской версии только-только отловили – якобы олигарх сбежал из-под домашнего ареста, где он находился с мая 2021 года, и где-то больше месяца прятался от правосудия. Однако проблема Зеленского в том, что теперь плененный олигарх превращается в самого настоящего «белого слона» – обузу, от которой нельзя избавиться.

Да, украинский лидер сразу же предложил Москве обменять Виктора Медведчука на украинских пленных – судя по словам Зеленского, на большое их количество. «Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют», – повторил через какое-то время свое предложение глава киевского режима.

И Москва отреагировала. Правда не так, как хотел Зеленский – по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Виктор Медведчук не является ни гражданином России, ни участником Специальной Военной Операции – а значит речь об обмене не идет.

Позиция Москвы вполне логична. «Выменивать его на сотни пленных никто не будет – на Украине хватает узников: только из числа дружественных РФ политологов и журналистов за решёткой после 24 февраля оказались десятки человек. Они не менее достойные кандидаты на обмен, – говорит Иван Лизан. – Медведчук представляет ценность для части российской элиты и президента (кум всё же), но не может быть использован как политик, способный объединить Украину».

Московский интерес

Можно предположить, что у российской власти иные планы на олигарха. Москва, конечно, не против его освобождения по закону, но пока Киев этого не делает, РФ будет использовать «кейс Медведчука» для решения своих собственных задач.

Краткосрочной задачей является нанесение имиджевого ущерба украинской власти, а также атаки на западное «правозащитное сообщество». Ведь речь идет не о каком-то заключенном, а о лидере парламентской партии со следами как минимум измождения на лице – а то и пыток. «Представьте, сейчас Байден захватывает Трампа, заковывает в наручники, пытает, истязает и говорит, что будет менять на американского офицера. Это смешно, но этот сценарий разворачивают украинские власти сейчас. И ни одного правозащитного слова в Европе и мире не пикнули об этом, мол, все нормально», – говорит российский политолог Владимир Корнилов.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев направил официальный запрос в Межпарламентский союз (МПС) в связи с нарушением прав человека в отношении Медведчука – и эта история будет дальше раскручиваться через СМИ. Более того, Москва поднимет ставки будет рассказывать о том, что Медведчук – не единственный политзаключенный. Что «демократический и либеральный» киевский режим в массовом порядке истязает своих политических противников.

«Медведчук – не единственный оппозиционер, которого схватили сейчас без суда и следствия, где-то держат, непонятно где, в каких застенках, сколько времени, что с ним делают: пытают не пытают, избивают или нет. Судя по его внешнему виду, явно истязают. Сколько людей там сейчас из той же политической силы. Те, кто высказывался про нормальные отношения с Россией, просто исчезли», – поясняет Владимир Корнилов.

Женский вопрос

С долгосрочной же точки зрения Москва (по мнению ряда экспертов) будет использовать ситуацию с Медведчуком для того, чтобы на ее информационно-политических удобрениях вырастить нового кандидата в лидеры будущей Украины. И этим лидером станет отнюдь не сам Медведчук, а его жена – Оксана Марченко.

Вопрос о лидерах действительно стоит остро. На представителей нынешнего поколения украинских политиков надежды особо нет.

Они либо заражены майданной болезнью, либо тянут за собой шлейф коррупционных обвинений, либо доказали собственную управленческую неэффективность и имеют крайне низкий рейтинг среди населения. Поэтому лидеров нужно создавать с гражданского уровня – примерно так, как этого делалось в ДНР и ЛНР во время «русской весны» 2014 года. И Марченко является вполне себе неплохим кандидатом.

«Оксана Марченко, в отличие от своего супруга, вполне может стать политической фигурой. Этим, к слову, она угрожала Зеленскому, как только начались суды над Виктором Медведчуком. У нее есть определённый медийный рейтинг (было участницей ряда ТВ-шоу), некоторое имя в благотворительности и она ничем не запятнана. Плюс она не мужик, а после СВО на Украине вновь наступит время женщин, – говорит Иван Лизан. – В перспективе, по мере освобождения территории Украины и формирования там российских военно-гражданских администраций, она в теории могла бы возглавить партию из новых мэров городов».

Именно поэтому она, возможно, сейчас так активно присутствует в СМИ. И уже сумела вставить несколько шпилек нынешней украинской власти и ее зарубежным спонсорам. Так, госпожа Марченко обратилась к британцам с просьбой добиться обмены ее мужа на находящихся в российском плену британских наемников – Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Тем самым жена Медведчука не просто пытается подсветить деятельность британских добровольцев, а втянуть британское правительство в очень неприятный для него публичный диалог с Москвой о том, что делают подданные Ее Величества на Украине.

Собственно, российские власти уже обыграли просьбу Марченко. «Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», – говорит представительница российского МИД Мария Захарова. Учитывая, что один из задержанных якобы засветился в Сирии (по непроверенной информации он воевал в составе курдских формирований), речь может идти не о простых добровольцах. Не говоря уже о том, что этих пленных добровольцев может быть больше, чем два.

Кроме того, Оксана Марченко пытается подключить к судьбе ее мужа президента Турции Реджепа Эрдогана. «Я считаю Эрдогана единственным независимым политиком в Европе. Он не раз декларировал, что он большой друг Украины и РФ и хочет способствовать миру. Я уверена, что он может подействовать на Зеленского, чтобы посодействовать освобождению моего мужа из застенков СБУ», – заявила она.

Турецкая ловушка

Для Турции вопрос тонкий. После срыва Украиной Стамбульских соглашений Анкара лишилась дипломатического формата для продвижения своих интересов на Украине и «держать руку на пульсе» ситуации.

«Конфликтное взаимодействие между Россией и Украиной, с одной стороны, не вписывается в интересы Турции. Анкара поддерживает хорошие экономические, военно-политические и стратегические отношения с Россией, но и сохраняет экономическое, инвестиционное, а также воено-техническое сотрудничество с Украиной (например, по созданию двигателей для Байрактаров). С другой стороны, эта ситуация открывает для Турции большие возможности с точки зрения поставок и апробации своей военной техники – за западный или украинский счет – на Украине. Кроме того, данная ситуация дает Турции возможность проявить себя как хаб, через который проходят не только экономические и инфраструктурные пути, но и геостратегические, а также дипломатические», – поясняет Газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Казалось бы, зачем Москве делать одолжение Турции и пускать ее в украинский огород? По одной из версий, затем, чтобы направить турецкую активность в нужное русло – не политическое, а правозащитное.

«Уверен, что освободят Медведчука только по команде американцев, когда эту команду дадут. Но и Эрдоган может помочь в данной ситуации. Во всяком случае, в том, чтобы к Медведчуку не применялись хотя бы эти изуверские пытки, избиения, издевательства. Вот хотя бы на это наверняка Эрдоган может повлиять», – говорит бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Расчет делается на то, что турецкий президент согласится на такой трек. «Эрдоган хочет, чтобы у Турции была роль практически во всех кризисах в регионе. Роль разная – от военной поддержки до примирителя и благодетеля. На фоне очень плохой экономической ситуации в стране ему нужны любые действия в роли миротворца. Они подчеркивают в глазах внутреннего электората его значимость. Значимость Турции благодаря ему. Поэтому ему хочется быть частью таких процессов», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Туцрии» Яшар Ниязбаев.

В итоге получается выгодная РФ вилка. Если турецкий лидер сможет освободить Медведчука – ему будут благодарны. Если не сможет – то в любом случае продемонстрирует всем собственную слабость и необоснованность претензий на участие в определении судьбы украинских территорий после окончания военной операции на Украине. Ну и, возможно, его столкновение с Зеленским как-то повлияет на судьбу будущих турецких оружейных поставок на Украину. После чего сроки завершения спецоперации могут существенно сократиться.

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