 

Задержан подозреваемый в убийстве спасателя в Одинцове пенсионер

17.04.2022, 17:50, Новости дня
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Правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК РФ)», – сказала она РИА «Новости».

Врадий уточнила, что «пенсионер задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю».

По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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