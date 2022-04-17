Задержан подозреваемый в убийстве спасателя в Одинцове пенсионер

Правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК РФ)», – сказала она РИА «Новости».

Врадий уточнила, что «пенсионер задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю».

По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

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