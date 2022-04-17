 

Володин раскрыл истинную причину требований Киева для начала переговоров: Хочет выиграть время

17.04.2022, 17:22, Разное
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин раскрыл истинные мотивы Киева. По его словам, подобные предложения президент Незалежной высказывал и перед переговорами в Турции. Тогда российские военные стояли под Киевом и сократили активность на этом направлении, пойдя на уступки.

Однако успехом это не увенчалось. “После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации”, – заявил Вячеслав Володин. Украина попросту отказалась от взятых на себя обязательств, и, по мнению спикера, сейчас России предлагают тот же сценарий.

“Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью”, – сказал Володин.

Он напомнил, что на данный момент потери украинской армии уже составляют 23 367 человек. Помимо этого, во время освобождения Мариуполя вчера сдались 1464 украинских военнослужащих, также на территории завода “Азовсталь” заблокировано еще порядка 2500.

По словам Вячеслава Володина, если Владимир Зеленский действительно думает о гражданах Украины, как не устает повторять, то ему необходимо принять два важных решения. Во-первых, отвести войска с территории ЛДНР, а во-вторых, фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны.



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