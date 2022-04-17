Минпромторг обязал супермаркеты раздавать букеты об инфляции в Европе

Постановлением Минпромторга с 18 апреля для розничных магазинов вводится обязанность раздавать покупателям полиграфическую продукцию с актуальными данными по ежемесячной потребительской инфляции в странах Европы и США. Это, по мнению чиновников, поможет улучшить психологическое состояние потребителей и увеличить рост розничных продаж.

«Перестройка отечественной экономики сопровождается ростом инфляции. Это является экономически обоснованным процессом, хотя и не очень приятным для граждан. Тем не менее, хочу отметить, что рост инфляции происходит во всём мире, а в европейских странах и США он носит катастрофический характер. До людей эту информацию необходимо оперативно доносить», – сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В текстах буклетов и брошюр магазинам рекомендовано в виде сравнительных коллажей размещать информацию о ценах товаров в рублях в России и на Западе. Допускается информация и о товарах и услугах, которые непосредственно не продаются или не оказываются в магазине, таких как стоимость топлива, посещения медицинских учреждений и других услуг.

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