 

Поцелуй на публике и гонки на джипах: как Меган Маркл и принц Гарри провели второй день в Голландии

17.04.2022, 17:05, Разное
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Меган Маркл и принц Гарри сейчас в Европе. В Голландию герцог и герцогиня Сассекские приехали для участия в “Играх непобежденных” – состязания между ветеранами военной службы. Мероприятие было инициировано и запущено принцем Гарри в 2014 году. Нынешний визит британской монаршей четы, отказавшейся от королевских обязанностей и привилегий, первый с момента из переезда в Америку. 

Накануне состоялась торжественная церемония открытия игр, на которой Гарри и Меган стали почетными гостями. Зал приветствовал Меган и Гарри овацией. На герцогине Сассекской в этот вечер были широкие черные брюки и белый боди с открытыми плечами Khaite, Cerise. Гарри выбрал серый костюм.

Супруги порадовали публику и фотографов, не постеснявшись проявить на публике чувства: Меган и Гарри нежно поцеловались, дав репортерам запечатлеть сей трогательный момент. 

Меган Маркл и принц Гарри

В этот же день, правда в уже гораздо менее официальном виде, Меган и Гарри стали первыми в ряду болельщиков и зрителей гонок по бездорожью на джипах. Сами герцог и герцоги тоже освоили внедорожники, правда, детские и в компании юных водителей. 

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Голландию позавчера из Лондона. В столице Великобритании, куда Меган прилетела впервые за два года, они, как утверждают источники, тайно встретились с королевой Елизаветой II. Что именно обсуждали, доподлинно неизвестно, но при дворе судачат, что главной темой разговора стали будущие мемуары Гарри, который должны скоро выйти в свет. 



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