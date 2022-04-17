СК возбудил дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщили в пресс-службе СК.

«По факту сноса памятника маршалу Г.К.Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, 17 апреля в Харькове группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины спецтехникой снесла памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

Отмечается, что преступные действия направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.

В воскресенье памятник советскому полководцу Георгию Жукову был демонтирован украинскими националистами в Харькове.

—