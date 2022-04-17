 

В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США

17.04.2022, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву – это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт… США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», – приводит сообщение РИА «Новости».

По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Эспер пообещал не уступать Тихоокеанский регион Китаю

05.08 / Стало известно о новом осложнении после коронавируса

30.07 / Теннисисты обеспечили сборной РФ золотую и серебряную медали

17.08 / Врачи назвали самый вредный для почек продукт

14.09 / Пока все школы закрывать не будут – Кличко

27.04 / Новым главой Общественного избрали Чернотицкого

28.12 / “Для привлечения мужчин”, “Огненная кошечка”. Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами

22.11 / Компания Mediatek выпустила процессор Dimensity 9000

19.09 / В работе Telegram произошел крупный сбой

21.07 / Республиканцы работают над пакетом экономической помощи на триллион долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика