В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США

Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву – это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт… США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», – приводит сообщение РИА «Новости».

По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

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